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Son dakika: Şişli'de bıçaklı bir saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı

Son dakika: Şişli'de bıçaklı bir saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı
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Son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de bıçaklı bir saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan hemşire ambulansa hastaneye kaldırıldı.


İstanbul ŞİŞLİ'de bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldığı öne sürüldü.
Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi.



Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşireyi bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.




Polisin çalışması sonucu şüpheli kişi ikna oldu. Şüpheli gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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