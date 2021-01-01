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Esenyurt'ta ambulans devrildi! Yaralılar var

Esenyurt'ta ambulans devrildi! Yaralılar var
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Esenyurt'ta D-100 karayolunda yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolündne çıkan bir ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan bir sağlık personeli ile taşınan hasta yaralandı.


Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.

Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ile taşınan hasta hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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