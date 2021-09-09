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SON DAKİKA: Nafaka mağdurlarını sevindirecek haber! 5 aylık kocasından boşandı mahkeme 2 yıl nafaka almasına hükmetti

SON DAKİKA: Nafaka mağdurlarını sevindirecek haber! 5 aylık kocasından boşandı mahkeme 2 yıl nafaka almasına hükmetti
09.09.2021 11:58
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Son dakika haberleri... Nafaka mağdurları mahkemenin verdiği bu karara çok sevinecek. İstanbul'da 31 yaşındali S.U. 5 aylık kocası 35 yaşındaki C.U.'ya boşanma davası açtı. Dava esnasında taraflar uzlaştı ve mahkeme koca C.U.'nın 2 yıl süreyle S.U.'ya ayda bin lira yoksulluk nafaka ödemesine ve 2 yıl geçmesinin ardından süreli nafakanın sona ermesine karar verdi. Kararı değerlendiren Avukat Büşra Kanpalta Köklü, Türkiye'de bazı insanların sadece nafaka almak için kayıtsız olarak çalıştığını, artık bu olayın gelir kapısı haline geldiğini belirterek "Bu sebeple sayın mahkemenin verdiği karar çok değerli ve yerinde bir karar oldu" dedi.


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