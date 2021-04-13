RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA KAZA! TEM'de kum yüklü tır devrildi! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

SON DAKİKA KAZA! TEM'de kum yüklü tır devrildi! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
13.04.2021 13:17
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Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde Ankara istikametinde giden kum yüklü bir TIR otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.


TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde Ankara istikametinde giden kum yüklü bir TIR otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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