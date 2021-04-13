SON DAKİKA KAZA! TEM'de kum yüklü tır devrildi! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Kumburgaz mevkisinde Ankara istikametinde giden kum yüklü bir TIR otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.