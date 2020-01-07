Haberler Video Son dakika... Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Son dakika... Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

07.01.2020 13:23

Kayseri Malatya karayolunun Olukkaya mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Yolcu otobüsünün devrildiği haberinin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastanelere nakletmeye başladı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.


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