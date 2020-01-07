7 Çarşamba Ocak Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı mı? THY'den ek sefer duyurusu 07.01.2020 12:22

7 Çarşamba Ocak Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı mı? Sorusu şuan uçak bileti olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı bugün saat 20.00'de uçuşlara açılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pist dışına çıkmasının ardından tüm uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesiyle İstanbul hava sahasında uçak yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yaşanan uçuş yoğunluğu uçakların radar takiplerine yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Pegasus'a ait uçağın pistten çıkmasının ardından uçuşa kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'na ek seferler koyulduğunu duyurdu. Peki Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlar ne zaman, kaçta başlayacak? İşte iptal olan seferler listesi ve detaylar...

7 Çarşamba Ocak Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı mı? Sorusu şuan uçak bileti olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkması ile birçok kişi uçuşların iptal olup olmadığını merakla arama motorlarından araştırmaya başladı. Peki, Sabiha Gökçen'de uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçe Anadolu yakasında bulunan Pendik'e bağlı Kurtköy'de Sanayi mahallesinde bulunmakta ve Taksim'e 50 km. mesafede bulunmaktadır. Sabiha gökçen havalimanına TEM otoyolu bağlantısı ile ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. İstanbul il sınırları içinde yapılmış olan Sabiha Gökçen Havaalanı, İstanbul'da faaliyete geçmiş olan Atatürk Havalimanı'ndan sonra ki ikinci havalimanıdır.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, saat 15'e kadar olan uçuşların iptal edilmek zorunda kalındığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz."

Havalimanına inemeyen uçakların listesi

09.10 Ankara, 09.20 Antalya, 09.20 Konya, 09.40 Adana, 09.45 Ankara, 09.45 Kayseri, 09.50 Trabzon, 10.05 Antalya, 10.05 Ankara, 10.10 Nevşehir.

İstanbul Havalimanı'nda bugün iptal olan uçuşlar!

İÇ HAT GİDİŞ

– Air India: Ankara (17.00)

– Singapur Havayolları: Ankara (09.00)

– THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)

– Ukraine International Airlines: Ankara (17.00)

– Pegasus: İzmir (17.40)

İÇ HAT GELİŞ

– Air India: Ankara (12.45)

– Air New Zeland: Ankara (12.45)

– Singapur Havayolları: Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00),

– THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)

– Ürdün Kraliyet Havayolları: Gaziantep (11.05)

– Pegasus: İzmir (16.55)

– Scandinavian Airlines: Ankara (12.45)

– Asiana Airlines: Kayseri (12.00)

DIŞ HAT GELİŞ

– THY: Meşhed (06.35)

– Mahan Air: Tahran (09.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (11.00)

– Libyan Wings: Mitiga (13.25)

DIŞ HAT GİDİŞ

– Mahan Air: Tahran (11.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (13.00)

– Libyan Wings: Mitiga (14.25)

HAVA TRAFİĞİNE BÖYLE YANSIDI

İstanbul hava sahasında yaşanan uçuş yoğunluğu uçakların radar takiplerine yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olayın ardından İstanbul Havalimanı üzerinde uçakların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Birçok uçağın yoğunluk nedeni ile Marmara Bölgesi üzerinde tur attıktan sonra inişe yönlendiği görüldü..

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE:

Pilot: İnişte pistten toprağa çıktık...

Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...

Kule:İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?

Pilot:Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...

Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemediyiz. İtfaiye çıkıyor...

Pilot:Teşekkürler...

Kule'den diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın...

Kule:Pas geçin

Kule:Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...

Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?

Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...

Kule:Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...

Yerdeki başka bir uçağın pilotu:Park yerine geri dönüyoruz

Kule:Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...