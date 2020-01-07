Haberler Video Polis ekiplerinden köprüden geçen motosikletliye fırtına jesti! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Polis ekiplerinden köprüden geçen motosikletliye fırtına jesti! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

07.01.2020 12:38

İstanbul’da iki gündür etkisi altına alan olumsuz hava koşulları devam ediyor. Şiddetli fırtınada dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çekilen bir görüntü ise büyük takdir topladı. Şiddetli fırtına nedeni ile köprü üzerinde motosikleti ile ilerlemekte zorluk yaşayan kişinin yardımına köprü üzerinden geçmekten olan polis ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Polis ekipleri polis aracı ile motosikletli kişinin fırtınadan etkilenmesin diye rüzgara set oldu. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.


İstanbul'da iki gündür etkisi altına alan olumsuz hava koşulları devam ediyor. Özellikle hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına nedeni ile şehrin çeşitli bölgelerinden birçok görüntü kaydedildi. Bazı evlerin çatısı uçarken, zaman zaman deniz trafiğinde de aksama yaşandı. Şiddetli fırtınada dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen bir görüntü ise büyük takdir topladı. Şiddetli fırtına nedeni ile köprü üzerinde motosikleti ile ilerlemekte zorluk yaşayan kişinin yardımına köprü üzerinden geçmekten olan polis ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Polis ekipleri polis aracı ile motosikletli kişinin fırtınadan etkilenmesin diye rüzgara set oldu.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda polis ekiplerine teşekkür etti.

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