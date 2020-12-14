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SON DAKİKA: İzmir'de gece yarısı facia! Sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu

SON DAKİKA: İzmir'de gece yarısı facia! Sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu
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Gelen SON DAKİKA haberine göre, İzmir'de şiddetli yağış her geçen dakika etkisini artırırken üzücü bir olay yaşandı. Sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu. 2 kişiyi arama çalışmaları sabah erken saatlerde başlayacak.


Gelen SON DAKİKA haberine göre, İzmir'de şiddetli yağış her geçen dakika etkisini artırırken üzücü bir olay yaşandı.

Menderes ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu.

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

ARAÇTAKİ 5 KİŞİDEN 3'Ü KURTARILDI


Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

POLİSLER NÖBET TUTUYOR


İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

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