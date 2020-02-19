Son dakika: İstanbul'da fabrika yangını! Alevler bir anda etrafı sardı | Video 19.02.2020 08:12

Son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te bulunan bir fabrikada sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, iş yeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı.



Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'ta bulunan iki katlı metal kaplama fabrikasında saat 07.00'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metal kaplama yapılan fabrikada alevler boya ve kimyasal madde bulunan alana sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Haberi alan iş yeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Bir görgü tanığı, "Metal kaplama yapılan bir işyeri. Dumanlar çıkınca itfaiyeye haber verdik. İçeride kimse yok. Boya ve kimyasal madde olan yere gelmeden söndürüldü" diye konuştu.



Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.