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Diyarbakır'da akılalmaz kaza! Talihsiz kadın arka camdan içeriye girdi!

Diyarbakır'da akılalmaz kaza! Talihsiz kadın arka camdan içeriye girdi!

19.02.2020 12:58

Diyarbakır’da akılalmaz bir kaza yaşandı. Yolda hızla ilerleyen bir araç, karşıya geçmek isteyen bir kadına feci şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camına giren kadın tekrar takla atarak aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza, önceki gün Diyarbakır Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı ön cama sıkışan kadın daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza sonrası fren alan aracın sol iki lastiğinin de patladığı görüldü.

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