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SON DAKİKA! İstanbul Esenyurt'ta fabrika yangını! Takviye ekipler gönderildi

SON DAKİKA! İstanbul Esenyurt'ta fabrika yangını! Takviye ekipler gönderildi
12.12.2021 06:10 - Son Güncelleme: 12.12.2021 06:27

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Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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Esenyurt'ta bir plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki 4 bin 500 metrekare alana kurulu plastik fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri takviye gönderildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri de olay yerindeki sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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