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Son dakika: İETT otobüsü Sarıyer'de yaşlı kadına çarptı! Bacağı ezilen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son dakika: İETT otobüsü Sarıyer'de yaşlı kadına çarptı! Bacağı ezilen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı
17.02.2022 14:17

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Sarıyer’de durakta kaldırımdan yere düşen yaşlı kadına İETT otobüsü çarptı. Bacağı ezilen yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan Zeynep Karaca, ”Sonuçta otobüs şoförleri müşterileri beklemek zorunda, ama beklemiyorlar. Tam şurada geçen sene de kaza olmuştu. Teyze aynı şekilde el salladı kesinlikle durmadı. Ben de gördüm, teyzenin tam şurada ayağı takılıp düştü ve onu gördüğü halde durmadı. Biz vatandaşlar olarak durdurduk öyle hastaneyi aradık. Bu tarz olay burada bir çok kez oldu gene olacak gibi duruyor. Teyzenin düştüğünü gördüğü halde ne kalkıp yardım etti ne durdu hiç bir şey yapmadı” dedi.

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