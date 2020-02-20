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İBB'nin kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi

İBB'nin kamyonu park halindeki araçların üzerine devrildi

20.02.2020 13:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait asfalt dökme aracı, Gaziosmanpaşa'da park halinde bulunan 2 aracın üzerine devrildi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.


Gaziosmanpaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 AS 1821 plakalı İBB'ye ait asfalt döküm kamyonu, belirlenemeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun devrilmesiyle asfalt da araçların üzerine döküldü.

Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, kaza sebebiyle caddedeki trafik de aksadı.

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