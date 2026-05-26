CANLI YAYIN
Geri
Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eroğlan Mahallesi, 9092 Sokak'ta meydana geldi. Edremit'ten Akçay yönüne giderken S.İ.'nin kontrolünü yitirdiği 34 CDV 155 plakalı otomobil, savrulup takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü S.İ. ile İ.İ. araçta sıkışırken, diğer 2 kişi ise kendi imkanları ile çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Bu kişilerden İ.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İ.İ.'nin cenazesi savcının olay yerindeki incelemenin arından Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Kadına şiddeti engellemek isteyen iki kardeş bıçaklanarak yaralandı!
Kadına şiddeti engellemek isteyen iki kardeş bıçaklanarak yaralandı!
Camideki çirkin saldırı cezasız kalmadı: İmamı darbeden şüpheli gözaltında
Camideki çirkin saldırı cezasız kalmadı: İmamı darbeden şüpheli gözaltında
Ankara kulislerinde iddia: Mansur Yavaş Chp'den ayrılıyor mu
Ankara kulislerinde iddia: Mansur Yavaş Chp'den ayrılıyor mu
Camide temizlik yapan imam yumruklu saldırıya uğradı | VİDEO
Camide temizlik yapan imam yumruklu saldırıya uğradı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle