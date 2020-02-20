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Son Dakika: Erzurum'da kaybolan Didem Turan'ın cansız bedeni bulundu!

Son Dakika: Erzurum'da kaybolan Didem Turan'ın cansız bedeni bulundu!

20.02.2020 13:12

Erzurum’da 11 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Didem Turan’dan acı haber geldi. Didem Turan’ın cansız bedeni Karasu Nehri’nde bulundu.


Alınan bilgilere göre, Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki Didem Turan'ın cansız bedeni Karasu Nehri'nde bulundu.

Arama çalışmalarına devam eden ekipler tarafından havaların ısınmasıyla buzları çözülen nehirde bulunan cesedin jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince kayıp genç kıza ait olduğu belirlendi.

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