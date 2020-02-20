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Son dakika... Suriye Milli Ordusu, İdlib'de

Son dakika... Suriye Milli Ordusu, İdlib'de "Neyrab" köyüne girdi! İşte sahadan gelen sıcak görüntüler

20.02.2020 17:04

Son dakika... Suriye Milli Ordusu, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girdi. Esad rejimi ve SMO arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken SMO, köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerleri ele geçirdi. SMO düzenlediği saldırılarda Esad rejimine ait 2 zırhlı ve bir askeri aracı vurdu.


Suriye'de İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde askeri hareket başlattı. SMO köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı. SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

STRATEJİK YERLER ELE GEÇİRDİ

Çatışma sırasında SMO düzenlediği saldırılarda Esad rejimine ait 2 zırhlı ve bir askeri aracı vurdu. SMO, köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerlere girdi.

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