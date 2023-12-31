SON DAKİKA I Hakkari Yüksekova'da peş peşe korkutan depremler! İşte ilk görüntüler...

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Son dakika haberleri... AFAD, Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Saat 19.37'de meydana gelen depremi 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
HAKKARİ PEŞ PEŞE SALLANDI
Hakkari'de 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 19.52'de meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
"OLUMSUZ DURUM YOK"
Hakkari Valisi Ali Çelik: Deprem bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yok. Tarama çalışmaları sürüyor.