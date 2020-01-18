Haberler Video Son dakika: Çağlayan metrobüste yangın! Seferler aksıyor
Son dakika: Çağlayan metrobüste yangın! Seferler aksıyor

Son dakika: Çağlayan metrobüste yangın! Seferler aksıyor

18.01.2020 15:57

Son dakika haberi... Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Metrobüsteki yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları