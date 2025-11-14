PODCAST CANLI YAYIN
Mudurnu’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Mudurnu-Taşkesti kara yolunda kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Zeybek yaşamını yitirirken, yanındaki Ahmet Balta ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada Murat Y. yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Zeybek'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Yeniceşeyhler köyü mevkisinde gerçekleşen çarpışmanın ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Mehmet Zeybek ile yolcu Ahmet Balta, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeybek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Balta'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kamyon sürücüsü Murat Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

