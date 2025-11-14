PODCAST CANLI YAYIN
Bolu-Mudurnu yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Bolu-Mudurnu kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen kazada Sinan B. yönetimindeki 10 AHT 185 plakalı otomobil, Yahya B.'nin kullandığı 14 ADG 138 plakalı araç ve Mustafa Ç.'nin idaresindeki 06 BRH 717 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol üzerinde kısa süreli panik yaşandı.

3 Kişi Yaralandı

Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlarken, bölgede ulaşım bir süre tek şeritten ilerledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

