Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Lüleburgaz'da askeri tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak 8 Kasım Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, dualarla Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne götürüldü.

Ailesi ve Kardeşi Gözyaşlarına Boğuldu

Törende duygusal anlar yaşandı. Şehidin ağabeyi Bünyam Karaca, kardeşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit annesinin feryadı ise törene katılanları derinden etkiledi. Naaş, askerlerin omuzlarında taşınarak cami avlusuna getirildi.

Bakanlar ve Binlerce Kişi Törene Katıldı

Cenaze namazı İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından kıldırıldı. Ardından şehidin naaşı top arabasına alınarak kortej eşliğinde bir süre taşındı ve Lüleburgaz Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, milletvekilleri, komutanlar, emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.