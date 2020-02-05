Son dakika: Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı! 5 Şubat hava durumu 05.02.2020 10:26

Son dakika haberine göre Ankara Valiliği, kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini açıklayarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.