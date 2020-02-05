İstanbul hava durumu | İstanbul'daki kar yağışı için uyarılar peş peşe geliyor! "10 cm'yi bulacak" 05.02.2020 10:30

Son dakika hava durumu uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlanırken, İstanbul için kar yağışı alarmı verildi. Meteoroloji tarih verirken, uzmanlar tarafından peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul'da beklenen yağış ile birlikte kar kalınlığının bazı bölgelerde 3-4 cm, bazı bölgelerde ise 10 cm'yi bulacağı açıklandı. Peki İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? İşte 5 Ocak il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hava durumu bugün nasıl olacak? İşte 5 Ocak il il hava durumu uyarıları...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar yağışı 6 Şubat Perşembe günü etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 9-12 derece birden düşecek. Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 3 derece en yüksek 4 derece olacak. Kar yağışı Cuma ve Cumartesi günleri de sürecek. Cuma günü en düşük 0 derece, cumartesi günü ise en düşük -1 derece olacak.

CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜ BUZLANMAYA DİKKAT!

Sürücüleri yolda buzlanmaya karşı uyaran Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, "Cuma ve cumartesi gece sıcaklıkları 0 ile eksi 1 derece olacak. Sürücülerimizin yolda dikkatli olmalarında fayda var. Hem kar yağışı hem de buzlanma ve don olayı oluşabileceği için yolda tedbirli olmaları gerekiyor. Türkiye genelinde kar yağışı çarşamba Trakya'dan başlayarak Perşembe günü etkisini artırarak özellikle Marmara ve Karadeniz civarında kar yağışı bekliyoruz. Güney kesimleri haricinde cuma ve cumartesi günü genellikle kar yağışı göreceğiz. Pazar günü itibariyle yağışların ülkeyi terk etmesini bekliyoruz" dedi.

"KAR KALINLIĞI 10 CM'Yİ BULACAK"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'da beklenen kar yağışı beyaz örtü oluşturacak kadar kuvvetli olacak mı", sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aslında bu kar Cuma ve bilhassa Cumartesi günü de kendini gösterecek gibi görünüyor. Dolayısıyla, benim model sonuçlarına dayanarak tahminim bilhassa Perşembe ve Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışını göreceğiz. Yani İstanbul beyaza bürünecek diye tahmin ediyorum. Belli noktalarda daha yoğun olabilir ama genel anlamda en azından 3-4 santimlik kar yağışı görünüyor. Bazı noktalarda 10 santim de olabilir ama birçok noktada ortalama 5 santimlik bir kar yağacak görünüyor."

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA HAVA DURUMU





6 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA DURUMU

7 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU

8 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU





9 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU