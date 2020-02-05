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Son dakika: İstanbullular dikkat! İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

Son dakika: İstanbullular dikkat! İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

05.02.2020 10:23

Son dakika haberine göre İDO ve Şehir Hatları 5 Şubat 2020 Çarşamba günü yapacağı seferlerden bazıları lodos nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferlerin listesi...


İstanbul'da lodos nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Ayrıca Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 5 Şubat 2020 Çarşamba günü yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

ŞEHİR HATLARI
07:30 Beşiktaş-B
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
Bostancı-Beşiktaş 07:40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

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