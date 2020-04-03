Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar 03.04.2020 18:42

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ülkemiz koronavirüs karşısında bütün tedbirleri ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Çelik koronavirüsle mücadeleyi eleştiren muhalefete sert tepki gösterdi. Çelik, "Tüm şeffaflığa rağmen koronavirüsten siyasi rant elde etmeye çalışan bazı siyasetçiler var" dedi.

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ülkemiz koronavirüs karşısında bütün tedbirleri ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bütün Dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye de tabi bununla birlikte çok kritik, daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçiyor. Bu hayat tarzlarımız, dünyanın nizamı üzerinde yeni düşünceler geliştirmemiz de gerektiren bir işaretler bütününü de içeriyor. Türkiye bu süreçte olabilecek en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor. Tabi bu sürecin başından itibaren bugüne kadar maalesef çok kafa karıştıran, çok can sıkıcı birtakım yaklaşımlar karşısında hafızamızı tazelemekte fayda var. Bu virüs Vuhan'da görüldüğünde bunun bu kadar yaygınlaşacağını kimse tahmin etmedi. Avrupa'da ilk olarak Fransa'da 27 Ocak'ta tespit edildi. Ülkeler bazı tedbirlere girişti ancak gevşek davranıldı. Daha sonra komşularımız derken dünyanın her tarafında görülmeye başladı. Ve nihayetinde 11 Mart'ta. Vuhan'da görüldüğü Aralık ayının ardından Dünya Sağlık Örgütü coronavirüs pandemisi ilan etti. Dünya salgını yani. Ülkemiz de güçlü şekilde bununla mücadele ediyor.

"Tabi tedbirler konusunda bir eksik mi var? Yeterli tedbir alınıyor mu? gibi zaman zaman da sorumsuzluğa giden bir yaklaşım görüyoruz. Vatandaşlarımızın hayatından böyle bir süreçte daha önemli bir şey yoktur. Daha dünya salgını ciddiye almazken sadece Çin düzeyinde bir salgın olarak görürken Türkiye bir operasyon merkezi kurmuş ve Bilim Kurulu'nu oluşturmuştur."

ŞEFFAFLIK VE HAYATIN AKIŞINI FELÇ ETMEYECEK TEDBİRLERLE SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ

17 yılda sağlık alanındaki gerçekleştirdiğimiz dönüşüm bizi hazırlıklı kıldı. Süreç büyük bir şeffaflıkla sürdürülmeye çalışılıyor. Esnafın Halkbank'a olan kredi borçları 3 ay ertelendi. Hayatın akışını felç etmeden tedbirler almaya çalıştık ve aldık. Bunun daha sonrası, 1 hafta, 2 hafta sonrası, belki aylar sonrası var çünkü. Buna göre ekonomik bir şoku önlemek adına bu tedbirlerin dikkatle ve kararlılıkla alınması önemliydi.

"Tüm şeffaflığa rağmen koronavirüsten siyasi rant elde etmeye çalışan bazı siyasetçiler var. Yıkım siyasetinin zamanı değil"

Fırsatçılık yapanlara karşı katı tedbirler alındı. Çünkü bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor dünyada. Burada fırsatçılık yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın yardımı, bilim insanlarımızın desteği, milletimizin feraseti ile insanımızın hayatını azami derecede koruyarak bu süreci yürüteceğiz.

YAŞLILARIMIZ...

Yaşlılarımıza hürmetsizlik edenlere karşı İçişleri Bakanlığımız tedbirlerini aldı ve gereken yapıldı. Bir yandan bu sürecin onların hayatını korumak için zorunlu olduğunu bilmeye devam etmemiz gerekiyor.

VATANDAŞIMIZIN DAYANIŞMASI ZAAF ANLAMINA GELMEZ

"Biz bize yeteriz Türkiye'm adlı kampanyamıza çamur atma çabasında olanlar var. Vatandaşımızın birbiriyle dayanışması zaaf anlamına gelmez. Eleştiren şahıslar ne devleti anlamışlar ne de milleti. Başka ülkelerde olmamasını örnek göstermeye çalışanlar var. Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz. O zaman onlar gibi mi yapacağız? Avrupa Birliği içerisinde büyük bir kavga ve mücadele var. Bir ülke başka ülkeye giden yardıma el koyuyor. Bu bencillik tarihin akışını değiştiriyor. Sonra da birbirlerini yalnız bıraktıkları için özür diliyorlar. Vatandaşımızın birbiriyle dayanışması devlette zaaf olduğu anlamına gelmez. İçerisinden çıktıkları toplumu tanımayanlar bu ifadelerin sahipleri."

"TEDBİRLERİ ALMAYI BİR TRAVMAYA DÖNÜŞTÜRMEMEK LAZIM"

Bir şikayet var. Medya çok önemli. Yayınlarla vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyorlar. Fakat son zamanlardaki yayınlarda bilim adamlarının kendi aralarındaki teknik konuların vatandaşın gündemine getirildiğini görüyoruz.

Zaman zaman tartışma programlarının ancak uzmanları ilgilendiren teknik tartışmalara döndüğünü görüyoruz. Bilim adamlarımız için bunlar önemlidir. Ama bu uzmanların ya da profesyonellerin kendi gündeminin vatandaşın gündemi olmadığını anlamak gerekiyor. Bunun tedirginliği artırıcı bir duruma neden olduğunu görüyoruz.

Vatandaşımızda travma yaratacak bir yaklaşım gösterilmemesi gerekir. Tedbirleri almayı bir travmaya dönüştürmemek lazım.

Tedbirlerimizi rasyonel şekilde alacağız umudu da yüksek tutacağız. Aşırı sağ yükselirken devletler içlerine kapanırken bir kere daha insani, değerlerin ne kadar önemli olduğu görülmüştür.

Bütün bu günler bilim adamlarımızın büyük gayretleriyle onların rehberliği ile hükümetimizin tedbirlerine uyarak birbirimize daha çok sarılarak umudu ayakta tutarak atlatılacaktır. Bu günler de geçecek inşallah.