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PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit | Video

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit | Video

03.04.2020 18:40

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda bir işçi şehit oldu. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.


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