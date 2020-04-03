PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit | Video 03.04.2020 18:40

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda bir işçi şehit oldu. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.