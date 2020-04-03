Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda bir işçi şehit oldu. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit | Video03.04.2020 18:40
- PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit | Video
- Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
- Sosyal mesafeyi hiçe sayan CHP'li İBB yönetimi İETT otobüslerini seferden çekti!
- 'Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren Della Miles: Bu zor süreçte birlik olmanızı alkışlıyorum
- CHP'li İBB'de bir koronavirüs sorumsuzluğu daha: Tedbirlere uymayınca cezayı yediler
- İğrenç olay! "Koronavirüslüyüm" diyerek polislere tükürdü
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın evlere teslimi başladı!
- İbn-i Sina'nın salgın dönemi tavsiyeleri! Corona virüs salgını 1956 yapımı "Avicenna - İbn-i Sina" filmini hatırlattı
- Son depremler: Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem
- Büyükçekmece'deki skandal corona partisi tepki çekmişti! Partiyi düzenleyen kişi konuştu
- Dansözlü drift partisine polis baskını! Polis koronavirüs nedeniyle 51 kişiyi aralıklarla sıraya dizip ceza kesti
- Ankara'da koronavirüs kaçışı! Gören yolunu değiştirdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.