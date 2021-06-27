Haberler Video Yaşam Videoları Sokakta oyun oynarken az kalsın canından oluyordu

Sokakta oyun oynarken az kalsın canından oluyordu

Sokakta oyun oynarken az kalsın canından oluyordu
27.06.2021 11:05
Ana Sayfa 01:07
Kurtların saldırısına uğrayan...
Ana Sayfa 00:53
Sultangazi’de genç kız...
Ana Sayfa 04:48
Kanal İstanbul'un ülkemize...
Ana Sayfa 00:39
Sapkınlar Beyoğlu...
Ana Sayfa 01:00
Hatice'nin genç sevgilisini...
Ana Sayfa 00:28
Su Burcu Yazgı Coşkun’dan...
Ana Sayfa 01:02
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:51
İmparator Tatlıses hakkında...
Ana Sayfa 00:27
Yüsra Geyik'in dansı mest etti
Ana Sayfa 03:18
Alman ve İngiliz'in Kanal...
Ana Sayfa 39:45
Çılgın proje için geri sayım...
Ana Sayfa 00:48
Gökyüzünü kara dumanlar...

İstanbul Büyükçekmece'de sokakta oyun oynayan bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza anları güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, talihsiz çocuğun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.


Büyükçekmece'de sokakta kardeşleri ile oyun oynayan bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza anları ise çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kardeşleri ile oyun oynayan çocuğa, sokaktan geçen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı küçük kız, hafif şekilde yaralandı. Çocuğa çarptığını fark eden otomobil sürücüsü ise panik yapıp tekrar gaza basınca az daha kıza yeniden çarpıyordu. Aracın üzerine geldiğini gören kız koşarak ailesinin yanına giderken, otomobil sürücüsü aracından inip çocuğu kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise sokakta bulunan sitenin kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları