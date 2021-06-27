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Ankara'da hareketli gece! Polis ekiplerine ateş açtı

Ankara'da hareketli gece! Polis ekiplerine ateş açtı
27.06.2021 06:01 - Son Güncelleme: 27.06.2021 06:16
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Ankara'da gece saatlerinde denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir kişi, polis kontrol noktasına ateş açtı. Saldırgan silahıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı.


Ankara'da denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz bir şüpheli, polis kontrol noktasına tabancayla ateş açtı. Herhangi can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda silahlı saldırganın tabancasından çıkan kurşun polis aracına isabet etti. Kaçan saldırgan, özel harekat polisleri tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Başkent'in Mamak İlçesi Tuzluçayır Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleşti. Kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, yolda gördükleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişiyi durdurmak istedi. Kimliği henüz bilinmeyen şüpheli, yanındaki tabancayla polis kontrol noktasına ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun, polis aracına isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

BÖLGE GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI
Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekibi sevk edildi. Giriş-çıkışa kapatılan bölgede ekipler, saldırganı yakalamak için detaylı aramalar yaptı. Aramalar sonucu saldırgan, tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan, Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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