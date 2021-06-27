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SON DAKİKA! Marmaris'te orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor

SON DAKİKA! Marmaris'te orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor
27.06.2021 12:12
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Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken helikopterler ile havadan yangına müdahale sürüyor.


Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangı çıktı. Edinilen bilgye göre, İçmeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye hareket eden ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KORKUYLA İZLEDİLER
Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti. Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

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