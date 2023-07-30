SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 17:39 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 17:52

Sokak ortasında drift terörü kamerada

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde sokak içerisinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil drift attı. Trafiğe açık sokakta bir süre kendi etraflarında dönen otomobilin drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde sürücünün otomobili ile sokak ortasında drift attığı daha sonra durarak bir kişiyle muhabbet ettiği görülüyor. Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücü, daha sonra bulunduğu yerden ayrılıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa’da Ekskavatör operatörü ölümden döndü!
30.07.2023Pazar
Araçtaki alevlerin ormana sıçraması ile çıkan yangına müdahale sürüyor!
30.07.2023Pazar
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırıda yeni detaylar!
30.07.2023Pazar
Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan işçi yakalandı
30.07.2023Pazar
Kavgayı ayıran eski şampiyonun iş yerine pompalı tüfekle saldırı; o anlar kamerada
30.07.2023Pazar
Bunlar da Var
Esenyurt’taki tekel bayisindeki vahşetin kan donduran görüntüleri! 2 kişinin öldüğü anlar saniye saniye kamerada 03:24
Esenyurt'ta kan donduran vahşet!
30.07.2023Pazar
SON DAKİKA! Esenyurt’ta yaşanan katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı! SANSÜRSÜZ İZLE +18 02:02
Esenyurt'ta yaşanan katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
30.07.2023Pazar
SON DAKİKA! Kars Horasan-Sarıkamış yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü viyadükten şarampole uçtu 01:02
Yolcu otobüsü viyadükten şarampole uçtu
30.07.2023Pazar
Akşener’in CHP’yi bölme planını Savcı Sayan A Haber’de açıkladı 04:23
Akşener'in CHP'yi bölme planı
30.07.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA