Sivas’ta aynı saatte iki kaza: 2’si ağır 4 yaralı

Sivas'ta aynı saatlerde iki ayrı noktada meydana gelen trafik kazaları, 2'si ağır 4 kişiyi hastanelik etti.

İlk kaza, Sivas-Kayseri karayolu Karagömlek köyü mevkiinde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 60 AAE 193 plakalı tır, E.K. idaresindeki 58 TK 077 plakalı traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü E.K. ağır, araçtaki B.K. ise hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza ise Keçili köyü mevkiinde yaşandı. M.Ç. yönetimindeki 58 AGA 493 plakalı kamyonet ile M.A. idaresindeki 41 ABN 733 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki sürücü de yaralandı. Otomobil sürücüsü M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.