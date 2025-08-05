Şanlıurfa’da iki grup arasında kavga: 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga can aldı. Şehitlik Çamlık Parkı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 30 yaşındaki Yılmaz Beyazkuş, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kalbinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Beyazkuş, ambulansla kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan yakınları hastaneye akın etti. Sinir krizi geçiren aile bireyleriyle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.