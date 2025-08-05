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Afyonkarahisar’da gölette feci son: 11 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Acılı aileler cenazede sinir krizi geçirdi.

Afyonkarahisar'da serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Yürek yakan olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.A.K. ve M.E.Ö. adlı iki çocuk, sıcak havadan bunalarak bir kısmı bataklık olan gölete girdi. Bir süre sonra çocukların gözden kaybolduğunu fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 15 dakika süren arama çalışması sonunda çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edilen cenazeler, Yaylabağı beldesinde toprağa verildi.

Cenazede gözyaşı sel olurken, aile üyeleri sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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