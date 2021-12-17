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Siste kaybolan rüzgar türbinleri böyle görüntülendi

Siste kaybolan rüzgar türbinleri böyle görüntülendi
17.12.2021 10:19

OTOMATİK OYNAT

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Balıkesir’in Edremit yolu üzerinde bulunan Atatepe sanayi bölgesinde rüzgar türbinleri adeta sis içinde kayboldu. Atatepe’de ortaya çıkan sis kısa sürede rüzgar türbinlerini kapladı. Balıkesir'de sisin çöküşü havadan görüntülendi. Sisin rüzgar türbinleri üzerinden inişi saniye saniye kaydedildi. Kartpostallık görüntülerde rüzgar türbinleri şehrin arkasından beliren sis bulutu, bir kaç dakika içinde rüzgar türbinlerini kapladı. Şehrin yüksek noktasında bulunan rüzgar türbinleri adeta görsel şölen oluşturdu.

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