Sarıkamış’ta kar sevinci, sabah erken saatlerde başlayan kar, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde son yağan kar ile kar kalınlığı 20 santimi buldu. Sarıkamış’ta kayak sezonun açılışına kısa süre kala yağan kar, yüzleri güldürürken, Sarıkamış’ta bulunan İranlı turizmci Hamet Charkhchi, “Sarıkamış’a kristal kar yakışıyor. Umarız ki bu kar yağışının devamı olur. Önümüzdeki günlerde açılış yaparız” dedi. Sarıkamış’ın beyaz örtüyle bezendiğini ifade eden Ebru Taşdemir, “Sarıkamış beyaz örtüyle bezenmişti. Gerçekten insana huzur veren, mutluluk veren, muhteşem bir tabiatı olan Sarıkamış’a tüm kayak severleri bekliyoruz. Sezon en kısa süre içerisinde açılacaktır” diye konuştu. Sarıkamış’ta yakan kar ile birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimi buldu. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu ilçede kar yağışı sevinçle karşılandı.