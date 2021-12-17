Haberler Yaşam Videoları Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı

Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı

Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı
17.12.2021 09:47

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:51
Düğünde çıkan halay başı...
Ana Sayfa 02:33
CHP'li İBB vatan haini...
Ana Sayfa 01:41
Suçunu kabul eden şüpheli:...
Ana Sayfa 02:56
İstanbul'a kar uyarısı: İlçe...
Ana Sayfa 00:44
Kocaeli’de yalnız yaşayan...
Ana Sayfa 00:17
CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun...
Ana Sayfa 02:32
Çaldığı bıçağı Akşener'e...
Ana Sayfa 02:26
Başkan Erdoğan, Elon Musk ile...
Ana Sayfa 00:52
Alparslan Büyük Selçuklu: 7....
Ana Sayfa 02:12
22 gündür kayıp olan Nurcan'ı...
Ana Sayfa 03:50
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:16
Masterchef’te rahatsızlanan...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, vatandaşlar ise yaya işe gitmek zorunda kaldı. Akşam saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına geldi. Dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, araçlar ise kara gömüldü. Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı Kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan bir aracın duvara çarpması ise saniye saniye kameralara yansıdı. Yoğun sisin de hakim olduğu Yüksekova’da araçlar farlarını yakarak ilerleyebildiler. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de caddelerde biriken karları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA