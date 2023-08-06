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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 18:07 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 18:25

Şişli'de tüneldeki yayanın ölüm anı kamerada

Şişli'd3 tünelde yürüyen E.Ş., kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos Cuma 19.00 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünelde yaya olarak ilerleyen E.Ş. birden koşmaya başladı. Daha sonra aniden yere düştü. Tünelden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede E.Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalp hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen E.Ş., geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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