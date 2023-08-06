Drift yapan şahıs polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 6 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında vatandaşların huzur ve güvenini temin etmek üzere denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda; drift atan 37, abartı egzoz kullanan 245, yüksek sesle müzik dinleyen 319, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan 368, modifiye araç kullanan 414, tehlikeli araç kullanan (Makas) 230, alkollü araç kullanan 192, ehliyetsiz araç kullanan 405 sürücüye ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.