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Şişli’de çeyrek altın hırsızı kamerada

Şişli’de çeyrek altın hırsızı kamerada
06.01.2022 08:46

OTOMATİK OYNAT

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Şişli’de bir kuyumcuya giren hırsız, tezgahların dalgınlığından yaralanarak yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaldığı otelde şafak baskınıyla kıskıvrak yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgahlarla sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra tezgahtan içeriye giren bir müşteriyle ilgilenmeye başladı. Bunu fırsat bilen şahıs, tezgahta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. Şahıs ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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