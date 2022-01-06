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Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi

Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi
06.01.2022 08:48

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ava çıkan balıkçılar, 70 kilogram ağırlığında ve 1 metre 64 santim boyunda dev turna balığı yakaladı. Yakalanan turna balığın kilosu 50 liradan satışa sunuldu. Erzincan'a 151 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde amatör balıkçılar tarafından serpmeyle yakalanan dev turna balığı görenleri şaşırttı. Yaklaşık iki saat süren mücadelenin ardından sudan çıkartılan balık pazarda satışa sunuldu. Görenleri şaşkına çeviren dev turna balığıyla bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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