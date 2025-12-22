Düzce'de sobadan sızan gazdan zehirlenen görme engelli bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu

Anadolu Yakası'nda Kadıköy Kozyatağı'nda trafik durma noktasına gelirken, Avrupa-Anadolu geçişlerinde ve köprülerde uzun araç kuyrukları oluştu.

KÖPRÜLERDE VE ANA ARTERLERDE KUYRUK

Yağmurun zaman zaman şiddetini artırmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi. Saat 09.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü.

TRAFİK FELÇ OLDU