İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik belirli noktalarda durma noktasına geldi.

TRAFİK FELÇ OLDU

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. D-100 Karayolu Bahçelievler mevkiinde araçlar ilerlemekte zorlandı.

YOĞUNLUK YÜZDE 81'E ÇIKTI

Yağmurun zaman zaman şiddetini artırmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar yükseldi. Saat 09.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80 olarak ölçüldü.

KÖPRÜLERDE VE ANA ARTERLERDE KUYRUK

Anadolu Yakası'nda Kadıköy Kozyatağı'nda trafik durma noktasına gelirken, Avrupa-Anadolu geçişlerinde ve köprülerde uzun araç kuyrukları oluştu.

