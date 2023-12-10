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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023, 18:31 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023, 18:57

Sır ölüm! Nevşehir’de yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi Nisa Sitesinde bulunan Nisa Apartmanı A blok kat 5 de yaşandı. Evinde yalnız yaşayan Necati Battal’ın komşuları, banyoda açık kalan musluk nedeniyle alt kat komşularına su damlaması nedeniyle yakınlarına haber verdi. Yakınları telefonla ulaşamayınca durumu Polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri evden su geldiğini belirledi. Çalınan kapıya da cevap alamayan polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdiklerinde Necati Battal’ın cansız bedeni ile karşılaştı. 112 ekiplerinin ilk yaptığı incelemede Necati Battalın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

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