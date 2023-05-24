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Silivri'de 5 kişilik cinayet zinciri: Öldürüp tarlaya gömülmüşler

Silivri'de 5 kişilik cinayet zinciri: Öldürüp tarlaya gömülmüşler
24.05.2023 15:41 - Son Güncelleme: 24.05.2023 15:54

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Silivri'de toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülürken, Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da aynı şekilde kayıp olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken cesetlerin, kaybolan kişilere ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Ömer Y. polisteki sorgusunda diğer iki kişinin de öldürüldüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Polis ekipler Çatalca ve Silivri'de belirlenen adreslerde ceset arama çalışmaları ise sürüyor.

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