Kadıköy’de yangın can aldı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 6.05.2025 22:36:26 Güncelleme Tarihi: 6.05.2025 22:37:07

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta, saat 20.00 sıralarında, 10 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu . Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak evde yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem ağır yaralandı.

Oğuzertem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.