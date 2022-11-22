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Siirt'te vahşet! Sokak ortasında kadını böyle tekmeledi

Siirt'te vahşet! Sokak ortasında kadını böyle tekmeledi
22.11.2022 22:12 - Son Güncelleme: 22.11.2022 22:27

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Siirt kent merkezinde bir kadın, kimliği belirsiz şahıs tarafından darp edildi, o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşam Videoları

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi hastane caddesinde yaşandı. Bir kadın, yol ortasında tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafında darp edildi.

Şahıs yere düşen kadına vurmaya devam ederken aldığı darbelerle yere düşen kadına, çevredekiler yardım etti.


O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

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