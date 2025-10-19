Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

PODCAST CANLI YAYIN
Bursa Çevre Otoyolu’nda seyir halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, o anlar çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Bursa Çevre Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir kamyonun motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere dönüşen yangın, tüm aracı sardı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında çevrede yoğun duman oluşurken, bölgedeki trafik bir süre aksadı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

