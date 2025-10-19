PODCAST CANLI YAYIN
Esenler’de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sahte kimlikli şahıs polislere tehditler savurdu

Esenler’de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sahte kimlikli şahıs polislere tehditler savurdu

Esenler’de, polis uygulaması sırasında ekiplere tehditler savurarak mukavemette bulunan şahsın, hem sahte kimlik kullandığı, hem de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, 17 Ekim günü Esenler Menderes Mahallesi'nde, uygulama yapıldı. Ekipler, uygulama sırasında H.B. isimli şahsı, kimlik kontrolü için durdurdu. Bu esnada H.B., polislere tehditler savurarak mukavemette bulundu. Ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Hem sahte kimlik kullandığı, hem de 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı

Emniyette parmak izi alınarak kimlik tespiti yapılan şahsın, asıl kimliğinin V.B. (31) olduğu ortaya çıktı. Ekiplerce ifadesi alınan şüphelinin, 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar da Var

Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Özgür Özel Amsterdam'da Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Aziz Yıldırım Ali Koç'a sert tepki: Söyleyen şerefsizdir
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Konya'da öğretmenin ölümüne neden olan aracın hızı 229 km olarak belirlendi
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu
Gazze'de yaklaşık 10 metre uzunluğundaki dev balık karaya vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle