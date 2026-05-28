Kayseri'de bir kişi evde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 12:37

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Çıkmazı Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Erdoğan Ç.'nin (52) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Erdoğan Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.