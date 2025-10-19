Büyükçekmece'de tır şoförlerinin tekmeli yumruklu sopalı kavgası kamerada

Olay 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan TIR garajında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Şoförler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli şoförler birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.Dakikalarca devam eden tekmeli yumruklu sopalı kavga, diğer şoförlerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan kavga anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.