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Seydişehir’de motosiklet kazası kamerada: 2 yaralı! Sürücü şoka girdi: Ben birine mi çarptım?
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Seydişehir’de motosiklet kazası kamerada: 2 yaralı! Sürücü şoka girdi: "Ben birine mi çarptım?"

Giriş Tarihi: 18.04.2025 18:57:57

Konya Seydişehir Değirmenci Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana gelen kazada, H.M. yönetimindeki 42 AZK 550 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonundan çıkan İ.B.K. idaresindeki 42 AAT 889 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki E.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahale sırasında şoka giren motosiklet sürücüsü, sağlık görevlilerine "Ben birine mi çarptım?" diye sordu. Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletle çarpıştığı görülüyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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